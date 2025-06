Le coach met fin au suspense et confirme un transfert vers Anderlecht

Anderlecht fait une bonne affaire : Enric Llansana arrive en provenance de Go Ahead Eagles. Son entraîneur confirme son départ.

Anderlecht est sur le point de finaliser son cinquième transfert de l'été. Enric Llansana, qui était d'abord dans le viseur de l'Union Saint-Gilloise, va arriver en provenance de Go Ahead Eagles.

Pour Anderlecht, c'est un coup intéressant car une ancienne clause de son contrat le libère pour un million d'euros. Son club a essayé de négocier un nouveau contrat, mais ça n'a rien donné.

L'entraîneur Melvin Boel se dit en tout cas content pour son joueur et confirme aussi son départ. "C'est mérité pour Enric", a-t-il déclaré à Voetbal International. "Go Ahead veut être un club où les jeunes peuvent progresser. On sait qu'il y aura de l'intérêt pour les bons joueurs."

Mais pour Llansana, ce n'était pas forcément un choix facile. Il aurait vraiment hésité. "Je trouve ça beau à entendre. Il se sentait bien ici et tout le monde le dit. Maintenant, c'est à nous de nous adapter à son départ."

Normalement, Llansana devrait passer sa visite médicale lundi à Gand, selon Sacha Tavolieri. Il pourrait alors signer son contrat avec Anderlecht.