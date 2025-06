Retrouvailles cauchemardesques pour Lionel Messi : le PSG écrase l'Inter Miami en Coupe du monde des clubs

Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'Inter Miami en 1/8e de finale de la Coupe du monde des clubs. La rencontre était déjà pliée au repos.

C'était l'heure des grandes retrouvailles. Parti au Paris Saint-Germain à son départ du FC Barcelone, Lionel Messi retrouvait le PSG avec l'Inter Miami, ce dimanche en 1/8e de finale de la Coupe du monde des clubs.

Une affiche déséquilibrée, sur le papier, malgré les présences de Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez et donc Lionel Messi côté américain. Récent champion d'Europe, le PSG a été surpris par Botafogo en phase de poules, mais reste un véritable rouleau compresseur.

À tel point que cette rencontre n'a jamais connu de suspense, les Parisiens ayant déroulé dès la première période. Après cinq petites minutes, João Neves était oublié au second poteau sur un coup franc bien donné par Vitinha pour ouvrir le score.

Le PSG roule sur l'Inter Miami et file en 1/4 de finale de la Coupe du monde des clubs

Le PSG a ensuite déroulé, multiplié les occasions et les situations, pendant que l'Inter Miami n'arrivait pas à enchaîner quelques passes pour sortir de sa zone défensive. Paris a frappé dix fois avant le repos, Miami zéro.

C'est en fin de première période que les hommes de Luis Enrique ont assommé ceux de Javier Mascherano. En huit minutes, João Neves a doublé la mise (39e), suivi du but contre son camp d'Avilés (44e) et du but en deux temps d'Achraf Hakimi (45+3e).

Quatre buts inscrits en première période, puis il n'y a plus vraiment eu de match. L'Inter Miami a montré un léger réveil en début de seconde période, mais n'a jamais vraiment su mettre le PSG en danger. Paris est en quart de finale et affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Bayern Munich et Flamengo, qui se tiendra ce soir à... Miami (22 heures en Belgique).