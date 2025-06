Cinq choses à savoir sur Enric Llansana, le joli coup inattendu d'Anderlecht

Olivier Renard est décidément très actif afin que le RSC Anderlecht dispose d'un noyau presque complet d'ici à la reprise. Enric Llansana va devenir Mauve : voici cinq choses à savoir sur le médian qui arrive de Go Ahead Eagles.

Enric Llansana, le remplaçant de Leander Dendoncker ?

Si Nathan Saliba a déjà signé au RSC Anderlecht, il n'est pas nécessairement un milieu défensif "pur" mais plutôt un potentiel double pivot. Le véritable 6 que cherchait Olivier Renard pourrait bien être Enric Llansana (24 ans) : un milieu défensif pur, avec du ballon, mais qui est même capable (comme Dendoncker) d'évoluer en défense centrale si besoin.

En effet, s'il ne l'a fait qu'une seule fois aux Go Ahead Eagles, le club où il a percé en équipe A, Llansana a passé le plus clair de son temps en défense centrale quand il évoluait à l'Ajax Amsterdam : 51 matchs pour le Jong Ajax en tant que défenseur. Ce n'est pas dans ce rôle qu'il arrive, mais au vu des soucis rencontrés au poste la saison passée, Hasi sera ravi de cette polyvalence.

Hispano-néerlandais, Enric Llansana sera parfait pour le vestiaire

Cela ne vous aura pas échappé : s'il est présenté comme un joueur néerlandais, Enric Llansana a un nom un peu plus latino que Cédric Hatenboer. C'est parce qu'il est né à Cambrils, petite ville de la région de Tarragone, en Catalogne, d'une mère néerlandaise et d'un père espagnol. Llansana vivra 4 ans en Catalogne, et 4 ans à Madrid, avant de déménager aux Pays-Bas suite au divorce de ses parents.

Formé à l'Ajax Amsterdam dès ses 11 ans, Llansana présente donc un beau cocktail : le tempérament catalan, l'amour du beau jeu espagnol et ajacide, et la confiance en soi néerlandaise. Surtout, il est bilingue espagnol-néerlandais : les deux langues principales du vestiaire d'Anderlecht. De quoi prendre un rôle de leader ?

Il a brisé le rêve de Maarten Martens en finale de la Coupe

Enric Llansana dispose d'un autre prérequis pour plaire aux supporters du RSC Anderlecht : c'est un winner, qui a déjà goûté à la joie de soulever un trophée. Une joie inattendue, car personne n'aurait parié sur une victoire des Go Ahead Eagles en finale de la Coupe des Pays-Bas cette année. Llansana a donc contribué à briser le rêve du coach belge de l'AZ, Maarten Martens, avec une victoire aux tirs au buts (1-1, 4-2 apt).

Un titre conquis aux côtés de deux autres belges : Jari De Busser, le gardien de but et héros des Eagles en finale, et l'ancien de Neerpede Mathis Suray, titulaire toute la saison en Eredivisie. Suray a-t-il donné un avis positif sur le Sporting à Enric Llansana ? On ne doute en tout cas pas que les deux hommes auront parlé de Neerpede, qu'on a si longtemps comparé à The Future, le centre de formation de l'Ajax par lequel est passé Llansana.

Une mentalité que recherchaient Olivier Renard et Besnik Hasi

On l'a dit, Enric Llansana est un gagneur, ce qui semble inévitable quand vous avez grandi parmi les équipes de jeunes de l'Ajax Amsterdam. Il le confirmait dans une interview donnée au site officiel des Go Ahead Eagles, en 2022, à son arrivée au club de Deventer, mais soulignait que c'était surtout dû à ses racines catalanes.

"J'ai beaucoup de tempérament. Quand je perds, je dors très mal. Et sur le terrain, je me bats toujours et n'abandonne jamais", résumait Llansana. Il le confirmera par la suite, en devenant un pilier de l'entrejeu dans un rôle de roquet élégant inspiré par Sergio Busquets, l'une de ses idoles. Besnik Hasi a réclamé davantage de caractère dans un Anderlecht qui en manquait terriblement : Olivier Renard l'a entendu.

Un joli coup de la part d'Anderlecht, un tremplin pour Llansana

Quand on a peu de moyens, il faut avoir des idées. Le RSCA n'est pas aussi dépourvu qu'on le dit parfois, mais ne peut naturellement pas se permettre de gros coups - et surtout d'échecs coûteux - comme le fait, par exemple, le Club de Bruges. Dans cette optique, l'achat d'Enric Llansana pour (selon le Nieuwsblad et d'autres sources) environ un million d'euros est intéressant.

Le médian des Go Ahead Eagles est en effet estimé à 4 millions d'euros, mais il n'a plus qu'un an de contrat (les négociations concernant une prolongation ont tourné court) et Anderlecht était donc en position de force. "Mon rêve est de jouer un jour en Espagne ou en Italie", déclarait Llansana dans Voetbal International il y a quelques mois. Son club de rêve ? Le FC Barcelone. Le RSCA doit être un tremplin : le potentiel de plus-value sera alors énorme.