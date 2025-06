La chaleur complique la préparation des clubs de Pro League : "On va adapter notre programme"

Le Sporting Hasselt a posé de sérieux problèmes à Saint-Trond en match amical. Wouter Vrancken en tire un enseignement clair : cette équipe a encore beaucoup de travail.

STVV a disputé son premier match de préparation face au Sporting Hasselt. Une rencontre remportée 1-2 par les Canaris, même si tout ne s’est pas déroulé comme le souhaitait l’entraîneur Wouter Vrancken.

C’est Tuur Dierckx, nouvelle recrue estivale du club hasseltois, qui a ouvert le score après une vingtaine de minutes. Saint-Trond a ensuite égalisé par Mbalanda à l’heure de jeu, avant que Vanwesemael ne donne la victoire aux Trudonnaires dans le dernier quart d'heure.

Les Trudonnaires à la limite physiquement

Wouter Vrancken sait que son équipe n’est pas encore à son meilleur niveau. "Vendredi, on a dû basculer vers une séance de récupération, car on était vraiment à la limite physiquement. Mais l’essentiel est aussi d’éviter les blessures", a-t-il expliqué à Het Belang van Limburg.

"Pour l’instant, ça se passe bien à ce niveau. La vraie intensité n’est pas encore là, mais c’est normal. Le terrain ne nous a pas aidés : il était très sec, ce qui rendait tout jeu rapide impossible. Cela dit, gagner fait toujours plaisir."

Le coach reconnaît néanmoins des points à améliorer. "Certaines phases auraient pu être mieux gérées, notamment sur le but encaissé. Mais un match comme celui-ci nous offre beaucoup d’enseignements utiles. Les prochains jours, on adaptera nos horaires à la chaleur, mais on va continuer à travailler dur", a-t-il conclu.