À quand le tour du RWDM ? Textor a pris sa décision pour Lyon

Secoué par la décision de la DNCG de rétrograder Lyon en Ligue 2, John Textor quitte la direction du club.

En pleine tourmente financière, John Textor se retire officiellement de toutes ses fonctions au sein de l’Olympique Lyonnais, qu’il avait pourtant racheté en 2022. La relégation en Ligue 2 a été la goutte de trop pour les supporters, même si la décision sera contestée en appel.

Michele Kang nommée présidente de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger devient directeur général



🗞️ Le communiqué 👉 https://t.co/K07be6ny7i pic.twitter.com/theKgXJtBv — Olympique Lyonnais (@OL) June 30, 2025

Le communiqué du club l’a confirmé ce lundi matin. Textor quitte notamment le Conseil d’administration, laissant derrière lui un club criblé de dettes envers plusieurs investisseurs.

Pour tourner la page, l’OL annonce l’arrivée de Michele Kang comme Présidente et PDG du groupe Eagle Football. Michael Gerlinger devient le nouveau Directeur général du club.

Mais les inquiétudes ne s’arrêtent pas là. La gestion de Textor au Daring Brussels (ex RWDM) continue de faire grincer des dents. Le changement de nom et de logo a provoqué la colère des supporters. Son bilan sportif n’a pas non plus convaincu.

À Lyon comme à Bruxelles, la même question se pose : comment réparer les dégâts et ramener la confiance ?