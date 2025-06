David Hubert met l'exigence au centre des débats : "Quand j'arrive quelque part, c'est avec une certaine méthode"

OHL a commencé sa préparation avec une victoire 10-0 contre une équipe de P2. David Hubert a lancé un message à ses joueurs après la rencontre : il veut placer la barre haut, et va se montrer exigeant.

OH Louvain a lancé sa préparation estivale de manière tonitruante, en s'imposant 10-0 face à Kessel-Lo, une équipe de P2. Cette rencontre marquait également les débuts de David Hubert en tant qu'entraîneur principal du club.

La saison dernière, OHL n’avait assuré sa participation aux Europe Play-offs qu’à l’ultime journée de la phase classique. Cette année, le club espère faire mieux. Et David Hubert place la barre haut.

"Je suis plutôt du genre direct. Quand j’arrive quelque part, c’est avec une certaine méthode. Les joueurs ont dû s’adapter, physiquement et mentalement, mais j’ai reçu des retours positifs, tant pendant les entraînements qu’aujourd’hui", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

David Hubert place la barre haut à OHL

Et l’entraîneur ne compte pas relâcher la pression. "Ce n’est que la première semaine. La deuxième sera plus intense, la troisième encore davantage...", prévient-il.

Un message clair pour ses joueurs. "Nous devons élever notre niveau d’intensité pour continuer à progresser, devenir meilleurs et plus forts. Et surtout, rester sur la même voie, même lorsque les choses tourneront moins bien."