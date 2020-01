Omar Govea, récompensé pour ses bonnes prestations

L'ancien joueur du Club America, de l'Antwerp et Mouscron, a brillé le mois dernier, particulièrement en Coupe de Belgique. En effet, lors des deux matchs de Coupe disputés par Zulte en fin d'année, le numéro 10 fut l'un des grands responsables des victoires. Contre Saint-Trond, en une grosse heure de jeu, il a inscrit deux des trois goals de son équipe. Plus tard, en quarts de finale contre Charleroi, il donna une passe décisive.

Bruges est prévenu : Omar Govea est un homme de Coupe. Ce mercredi, il pourrait à nouveau faire mouche, comme lors du sixième tour de la compétition disputé contre Duffel, où il avait de nouveau trouvé le chemin des filets.

En championnat, le Mexicain de 24 ans a également scoré durant le mois de décembre. Deux fois plutôt qu'une ; les deux goals contre Saint-Trond le 14 décembre dernier. C'est tout naturellement qu'il est élu meilleur joueur de Zulte pour le mois écoulé :

Glad to become player of the month 💪🏽😎

Best birthday gift 🥳 pic.twitter.com/wAxx9rfwtR