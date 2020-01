Bruges revient à l'attaque pour Adolfo Gaich : une offre enfin suffisante ?

Bruges avait été rebuté par San Lorenzo dans le dossier d'Adolfo Gaich, le jeune attaquant argentin dont les Blauw & Zwart avaient fait leur cible prioritaire. La presse locale affirme cependant qu'une (ultime ?) offre a été effectuée.

Le FC Bruges semble vraiment vouloir attirer Adolfo Gaich (20 ans), capitaine des Espoirs de l'Argentine et évoluant à San Lorenzo. Les Blauw & Zwart ont ainsi déjà soumis deux offres au club de Buenos Aires, l'une à hauteur de 9 millions d'euros, l'autre estimée aux alentours des 12 millions d'euros par la presse argentine. La clause libératoire de Gaich serait légèrement plus élevée (15 millions de dollars, soit entre 13,5 et 14 millions d'euros).

Et d'après TyC Sports, média argentin, une ultime offre aurait été faite pour Adolfo Gaich, offre "difficile à refuser" : elle comprendrait un montant légèrement revu à la hausse, ainsi qu'un pourcentage de 10% du montant de transfert à la revente et la possibilité pour San Lorenzo de conserver son joueur jusqu'au mois de juin prochain.

Pas de renfort immédiat ?

Si les informations de la presse argentine sont exactes, Bruges serait donc prêt à mettre le paquet pour convaincre San Lorenzo ... et même à prendre son mal en patience jusqu'au terme de la saison à un poste qui, croyait-on, nécessitait un renfort cet hiver. Affaire à suivre ...