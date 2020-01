(Exclusif) Eden Shamir vu par Ronny Rosenthal (ex-Standard, Liverpool) : "Un garçon très bien éduqué"

Eden Shamir a rejoint le Standard de Liège et s'est exprimé pour la première fois devant la presse. Nous avons évoqué le médian israélien avec son plus illustre prédécesseur chez les Rouches : Ronny Rosenthal.

Ronny Rosenthal (56 ans) est une légende du football israélien : champion de Belgique avec le FC Bruges, il rejoindra ensuite le Standard de Liège avant de devenir le premier joueur israélien de la Premier League dite "moderne", remportant le dernier titre en date avec Liverpool en 1990. Aujourd'hui conseiller pour divers clubs anglais, il nous a accordé une interview exclusive, à découvrir en plusieurs parties cette semaine sur Walfoot.

Et Rosenthal connaît bien le nouvel arrivant du Standard, Eden Shamir : "Je connais surtout sa famille et son père (sourire). Ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un de très bien éduqué et qui a la tête sur les épaules", affirme-t-il. "C'est également un gros bosseur et je suis sûr qu'il n'aura pas de problèmes pour s'intégrer au plus vite".

Plutôt un joueur de rotation

Ronny Rosenthal ne voit cependant pas Shamir devenir rapidement titulaire à Liège. "Il doit se hisser au niveau européen. C'est un joueur solide, mais que je ne vois pas arriver au Standard pour être titulaire", estime l'ancien Rouche. "Le club cherchait une solution à moindre coût pour amener de la profondeur à ce poste, peut-être, et dans cette optique, Eden Shamir est une bonne option".

Quant aux "flops" israéliens récents, Rosenthal rassure : "Israélien ou pas, ça n'a pas grand chose à voir. Ce qui compte, c'est le travail de scouting en amont : c'est au club de bien se renseigner sur les joueurs et d'éviter les erreurs de casting qui ont déjà pu êtres faites", pointe celui qui a porté 60 fois le maillot d'Israël (11 buts). En espérant pour le Standard que ce premier transfert israélien de l'ère Preud'homme soit une réussite.