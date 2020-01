Tottenham retrouve (enfin) son gardien!

Quatre mois après sa blessure, le Français est de retour entre les perches des Spurs.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les Français en Premier League. Au lendemain du retour d'Aymeric Laporte avec Manchester City, c'est un autre blessé de longue date qui retrouve la joie d'une titularisation en Premier League: Hugo Lloris effectuera son retour, ce soir, au Tottenham Hotspur Stadium.

Le Français, gravement blessé au coude depuis un déplacement à Brighton, n'avait plus joué depuis le 5 octobre. Et il retrouvera sa défense centrale-type devant lui: Toby Alderweireld et Jan Vertonghen sont également titulaires pour affronter Norwich City.