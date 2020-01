Christian Bracconi : " Ne pas calculer face au Beerschot "

À la bagarre pour remporter la 2e tranche, Virton accueille le Beerschot à 17h. pour le compte de la 9e journée. La sérénité est de mise. Un succès pourrait rapporter gros.

Battu par le plus petit écart par OHL début novembre, l’Excelsior Virton avait perdu la possibilité de remporter la première tranche et d’écrire une page de son histoire. Les mines étaient déconfites à l’époque. Quatre mois plus, fin février prochain, il pourrait avoir son mot à dire et retrouver les Louvanistes pour la double confrontation avec la perspective de monter en JPL. Il reste six matches pour parvenir à ses fins.

Le premier verra les Gaumais, douze unités au compteur, en découdre avec le Beerschot leader ex aequo avec Westerlo et Lommel United (13 points). Un dessin est inutile. Le duel vaudra la peine d’être vécu à 17h au Faubourg d’Arival. Une joute qui a été préparée dans la sérénité en dépit de l’incident de mercredi. « On a pris le déjeuner », explique l’entraîneur Christian Bracconi. « Une délégation des joueurs est venu trouver le staff pour lui expliquer que, pour sensibiliser la direction en raison du retard du payement des salaires (et primes) de décembre, ils avaient choisi de faire un footing plutôt que de s’adonner à une séance normale. Des péripéties arrivent en cours de saison. Il n’y avait aucune virulence dans leurs propos. La direction a montré, à suffisance, qu’elle soutenait le groupe et le staff. »

Le mentor ne craint pas une seule seconde un manque d’investissement de ses garçons face aux Rats. « Je n’ai aucune crainte », assure-t-il. « Ce sont des compétiteurs, même en semaine. Notre adversaire est plus efficace en déplacement qu’à domicile. Nous aurons l’obligation de livrer un gros match, et même plus encore. Virton a des atouts. Inutile de calculer et de se mettre une pression démesurée sur les épaules. »