Le retour aux affaires de Sébastien Pocognoli: "Emu et très content"

Plus de huit mois après sa dernière sortie avec le Standard, Sébastien Pocognoli a rejoué, dimanche après-midi, au Stade Marien. Et si le résultat n'est pas celui espéré, le Liégeois savoure ce retour au premier plan.

Plus dans les plans du Standard, Sébastien Pocognoli a choisi l’Union et la D1B pour donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Et son aventure bruxelloise a officiellement débuté par un partage contre Lommel, dimanche après-midi.

"Apporter un peu plus"

"J’étais assez ému", confie le Liégeois à Proximus Sport. "Malgré mon expérience, il y avait quand même un stress positif avant le match, parce que ça faisait longtemps."

Sa dernière rencontre datait du mois de mai 2019 et il a forcément apprécié cet instant-là. "J’ai vraiment apprécié ce match, j’ai profité. À la fin j’étais un peu fatigué, mais c’est le processus pour revenir à 100%,. En général, je suis content de match au vu des circonstances et j’espère encore apporter un peu plus à l’équipe."