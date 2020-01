Michel Preud'homme revient sur les difficultés de garder le zéro et la non sélection de Lavalée

Le Standard de Liège a eu chaud ce vendredi à Sclessin. Les Rouches ont failli se faire surprendre par Ostende, l'avant-dernier de Jupiler Pro League. De plus, les Liégeois ont encore encaissé un but...

Le Standard éprouve de grosses difficultés à garder le zéro cette saison. La dernière fois, c'était le 30 octobre 2019 lors de la victoire contre Waasland-Beveren (2-0).

"Le but que nous encaissons est souvent celui du week-end ou bien c'est une frappe en pleine lucarne. Ce vendredi, c'était une déviation extraordinaire de l'extérieur du pied. Il y a des buts contre lesquels nous ne pouvons rien faire. C'était le cas contre Ostende. Et ce genre de but est très frustrant pour un gardien. Cela nous arrive malheureusement trop souvent. Espérons que cela va changer", a lâche le coach des Rouches à l'issue de la rencontre.

Dimitri Lavalée, qui rejoindra Mayence en fin de saison, n'a pas été repris par MPH ce vendredi. "Nous avons estimé qu'il y a des joueurs qui attendent pour jouer et qui travaillent. C'est donc mieux de leur donner à eux des minutes de jeu ou une sélection plutôt qu'à des joueurs qui ont décidé de nous quitter. Cela peut être un risque mais souvent il y a des bonnes surprises dans ce genre de circonstances", a conclu le coach des Rouches.