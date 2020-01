🎥 Plus de deux ans plus tard, Wayne Rooney retrouve le chemin des filets... inutilement

Le Derby County du célèbre attaquant anglais se déplacait à Luton Town ce mardi soir. Wayne Rooney a inscrit le premier but de la rencontre.

A l'heure de jeu, Rooney ouvrait effectivement la marque, grâce à une frappe contrée. Cela faisait près de 800 jours que l'Anglais n'avait plus trouvé le chemin des filets en match officiel.

Son but, cependant, sera anecdotique étant donné la mauvaise gestion de match de son équipe. En cinq minutes, Derby ruinait son avantage. Chris Martin faisait 2-2 à la 85ème, mais une nouvelle fois ils n'ont pas tenu ce résultat, encaissant un nouveau but... quelques secondes plus tard. Crucifiés !

Voici le but de Wayne Rooney :