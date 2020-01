Jason Denayer et Lyon un mariage réussi : "Pourquoi pas prolonger, cela me ferait plaisir"

Après plusieurs prêts consécutifs dans sa jeune carrière, Jason Denayer semble enfin avoir trouvé de la stabilité pour sa carrière. Et malgré le tumulte autour du club, le défenseur de 24 ans semble faire l'unanimité.

Incontournable dans la défense centrale de Lyon, Denayer s'épanouit. Un temps capitaine, le diable Rouge a même retrouvé le brassard depuis la blessure de Memphis Depay. Le Bruxellois s'est confié dans un long entretien avec Foot Mercato et s'est confié sur plusieurs sujets, dont son séjour à Lyon et le renouveau de l'équipe en 2020 : "Les vacances ont fait beaucoup de bien au groupe. Pour ma part, j’ai essayé de penser à autre chose et de me vider la tête pour revenir à 100%."

Le brassard de capitaine, passé de son bras à celui de Depay suite à l'arrivée de Rudi Garcia : "C’était le choix du coach et j’ai respecté sa décision. Memphis est une bonne personne et un très bon joueur, il le mérite autant que moi."

Le choix de Lyon et son séjour jusqu'ici : "Lyon m’a beaucoup apporté. Tout se passe super bien et j’espère que ça va continuer. Pour ce qui est de ma saison, il y a eu des hauts et des bas à l’image de l’équipe mais 2020 a bien commencé. Mais je me plais bien ici donc pourquoi pas prolonger. Cela me ferait plaisir."

Sans oublier les Diables Rouges et l'Euro qui se profile : "C’est sûr je pense à l’Euro. Mais pour ça, il faut essayer de réaliser de bonnes performances pour être appelé en sélection. Le plus important est de se concentrer sur son club. C’est ce qui amènera la convocation. Il y a les performances en club et les amicaux, tout cela va compter."

Et enfin, les forces de la Belgique ? "Je pense que l’équipe est assez complète. On a d’énormes qualités, surtout en attaque avec Hazard, Lukaku, De Bruyne, Mertens, etc... Ils sont très forts. Nous avons un groupe armé pour aller très loin et l’objectif est de gagner l’Euro, sachant qu’on est la première nation au classement FIFA. Mais il y a de très bonnes équipes comme la France, l’Allemagne, les Pays-Bas donc ce ne sera pas facile."