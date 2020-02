Alexis Saelemaekers repris dans le groupe de l'AC Milan pour le match contre l'Hellas Vérone

L'entraîneur de l'AC, Stefano Pioli, a annoncé sa sélection pour le match de ce dimanche, à domicile, contre l'Hellas Vérone. Et la belle surprise, c'est qu'Alexis Saelemaekers est déjà repris dans le groupe des Rossoneri !

L'ex-Anderlechtois pourrait déjà avoir l'occasion de fouler la pelouse de San Siro alors que le joueur n'a rejoint l'Italie que depuis ce vendredi. Ce pourrait être un beau baptême du feu pour le joueur de 19 ans !

#SerieATIM: Matchday 22

Our squad list for tomorrow's home match 🏟️

Sono 20 i rossoneri convocati per #MilanVerona 🏟#SempreMilan pic.twitter.com/Ev8PyGU5ZO