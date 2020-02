La Gantoise en route vers un 12 sur 12 ? "Malines pourrait être le plus difficile des 7 derniers matchs"

Les Buffalos se rendent à Malines ce samedi soir et pourraient confirmer un bon début d'année.

La Gantoise l'avait également bien terminée, en venant gagner par le plus petit des écarts à Sclessin. Les Gantois restent donc sur un 9 sur 9. Leur coach, Jess Thorup, a pourtant voulu tempérer : "Nous devons continuer à travailler dur pour aller chercher chaque point. Nous ne devons pas encore penser aux Play-Offs 1. Il y a encore sept matchs importants qui nous attendent lors de la saison régulière", peut-on lire sur le site officiel des Buffalos.

Le coach danois s'est attardé plus précisément sur son futur adversaire : "Malines fait preuve d'une agressivité saine à la maison. Mais notre équipe peut également répondre physiquement. Nous ne devons pas seulement penser au bon football, mais à la victoire. Malines pourrait être le plus difficile de nos 7 derniers matchs". Pour Malines, ce sera également un match très important dans la course pour les Play-Offs 1.