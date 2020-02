Serge Tabekou croit encore aux chances de l'Union : "Nous rêvons toujours de la tranche"

Buteur, Serge Tabekou a contribué à une victoire très importante de l'Union, trois points précieux qui relancent les Bruxellois dans le sprint final.

C'est au micro de Proximus Sports que Serge Tabekou a fait part de sa joie au terme de la rencontre face à Lokeren : "Cela fait plaisir de gagner, c'était très important de remporter ce match, pour le groupe, et je suis content d'avoir marqué. Nous allons continuer à travailler dur, nous rêvons toujours de la tranche, et il faudra prendre chaque match l'un après l'autre."

A quelques rencontres de la fin, l'Union se replace dans le sprint final pour la tranche : "Je préfère mal jouer et gagner que le contraire, car nous sommes des gagnants et nous sommes vraiment contents de prendre les trois points aujourd'hui. Nous sommes parvenus à appliquer les consignes du coach et à marquer en reproduisant des phases que nous travaillons aux entrainements. C'est encore plus beau de gagner ainsi."

Les Bruxellois n'ont pas encore rendu les armes : "On y croit encore, c'est normal car rien n'est encore fait. Une victoire face à Virton serait très importante, il faut continuer à y croire."