Les supporters de Lokeren appellent à la démission du président du club

Le Sporting Lokeren ne va pas bien et les supporters ne croient plus aux promesses du conseil d'administration qui n'a pas réussi à lever l'interdiction de transfert le dernier jour de transfert. Cela a provoqué des troubles après la défaite contre Union.

Stijn Vreven ne sait pas non plus quoi faire du côté de Lokeren. Après le départ de plusieurs joueurs lors du mercato, il a dû reprendre son noyau B pour composer avant la rencontre de samedi. Le Sporting a perdu à domicile face à l'Union et les protestations des supporters ont éclaté après le match.

Il y a eu un appel à la démission du président Louis De Vries et la police a même dû intervenir auprès des supporters en colère. Personne au club n'a fait de commentaire après le match.