Krmencik n'a pas encore marqué au Club de Bruges, mais son coach et ses coéquipiers sont unanimes à son sujet

Michal Krmencik a directement fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs lors de la victoire du Club de Bruges contre l'Antwerp (1-0) ce dimanche.

Philippe Clement a fait sortir Emmanuel Dennis à la pause pour le nouveau venu Michael Krmencik: "D'une part parce que Dennis avait une carte jaune et je savais qu'ils allaient essayer de le provoquer, et d'autre part parce que nous avions besoin d'efficacité dans le grand rectangle. Nous devons être plus mortel et plus efficace", a expliqué Philippe Clement.

Un profil que nous recherchons depuis longtemps

L'entraîneur brugeois a fait l'éloge de son nouveau venu. "Krmencik vient juste d'arriver, mais il a déjà montré à l'entraînement qu'il peut être important pour nous dans les semaines et les mois à venir. Pour un garçon qui n'est ici que depuis deux jours, il montre déjà de belles choses. Il protège bien le ballon et c'est un type de joueur que nous n'avions pas encore. Contre l'Antwerp ce dimanche, il a déjà pesé sur leur défense, même s'il n'avait pas eu de période d'ajustement. C'est un profil intéressant que nous recherchons depuis un certain temps", a souligné le technicien des Gazelles.

Pareil du côté de ses coéquipiers. "Dès le premier contact avec le ballon, nous avons vu qu'il pouvait faire quelque chose. Il aurait même pu marquer immédiatement, il est très fort avec le ballon et nous sommes contents qu'il soit là", explique Clinton Mata.

Le capitaine Vormer a également fait l'éloge de Krmencik. "Nous avons immédiatement vu à l'entraînement que Michael est un très bon attaquant. Pour moi et Hans (Vanaken), ce genre de joueurs vaut de l'or. S'il peut garder le ballon devant, cela peut nous permettre d'avoir plus de possibilités. Il va beaucoup nous aider", a souligné le Néerlandais.

Pas d'anglais

Au Club de Bruges, Krmencik est actuellement principalement aidé par Deli et Sobol, qui parlent tous les deux un peu le tchèque. Sobol a joué contre lui en République tchèque la saison dernière. "Je le connaissais déjà, en effet. Au Club, j'essaye de l'aider un peu, car il ne parle pas un mot d'anglais. Mais il est en train d'apprendre la langue de Shakespeare. Deli, qui parle mieux le tchèque que moi, l'aide plus que moi encore. C'est déjà un joueur très utile. "

Dennis sera suspendu la semaine prochaine du côté de Sclessin il est donc probable que Krmencik soit aligné d'entrée de jeu.