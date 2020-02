🎥 Le Bayern, l'OM et le Standard célèbrent Daniel Van Buyten

Big Dan' fĂȘte ses 42 ans ce vendredi et les Bavarois ne l'ont pas oubliĂ©.

S'il a laissé un souvenir de son passage dans tous les clubs par lesquels il est passé, c'est évidemment au Bayern que Daniel Van Buyten a vécu les plus belles années de sa carrière: une Ligue des Champions, une Coupe du monde des clubs, quatre titres en Bundesliga et quatre Coupes d'Allemagne, le défenseur belge a tout gagné à Munich.

Et le Bayern lui rend hommage en vidéo, le jour de ses 42 ans. "Défenseur, buteur, et véritable gentleman", c'est parfaitement résumé: 239 rencontres et 28 buts, Daniel Van Buyten ne laisse personne indifférent en Bavière.

Mais l'Olympique de Marseille, où il a marqué 15 buts en 98 matchs, et le Standard (8 buts en 69 rencontres) n'ont pas non plus oublié la grande carcasse de Daniel Van Buyten. Et on ne doute pas que l'hommage des Diables Rouges arrive...