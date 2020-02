Zizou défend son deuxième gardien: "Ce n'est pas sa faute"

Si les Merengue ont inscrit deux buts en fin de match, ils ont pris une petite claque, à domicile, contre la Sociedad en Coupe d'Espagne (3-4).

Celle-là, Zinedine Zidane et ses troupes ne l'avaient sans doute pas vue venir. Impérial depuis trois mois, le Real est tombé sur un os, jeudi soir, en Coupe du Roi. Avec une défaite et une élimination précoce contre la Real Sociedad.

Et quatre buts encaissés par Alphonse Areola qui, tournante oblige, avait pris place dans le but du Real. Mais Zizou a tenu à prendre la défense de son gardien en conférence de presse. "Ce n'est pas de sa faute s'il prend quatre buts, c'est la faute de tout le monde", insiste le Français.

Quatre buts encaissés, c'est une première cette saison pour les Madrilènes: et c'est tout le Real qui a pris l'eau défensivement: "On a fait des erreurs qu'on ne commet pas d'habitude et c'est dur, parce qu'on prend quatre buts sur un seul match."

"Mais il faut tourner la page", enchaîne directement Zidane. "Il faut accepter d'avoir perdu, contre une équipe qui nous a mis en difficulté et il faut penser au prochain match." Objectif Liga désormais pour la Casa Blanca, qui se déplacera à Osasuna, dimanche après-midi.