Yves Vanderhaeghe a vu rouge en Coupe: "Apparemment, on ne peut rien dire à l'arbitre..."

Yves Vanderhaeghe digère mal son exclusion et l'élimination de ses troupes...

Le coach du KVK a été averti à deux reprises et ne comprenait pas bien pourquoi. "Ca n'avait rien à voir avec le penalty. J'ai demandé poliment une explication. Mboyo se fait pousser avec les deux mains dans le dos et l'arbitre ne siffle pas, alors qu'on siffle faute contre nous sur la même phase..."

"Mais visiblement, on ne peut rien dire à l'arbitre", peste Yves Vanderhaeghe. "Les caméras voient tout. Dans le vestiaire, là on peut dire quelque chose. Nicolas Laforge n'a rien dit, mais il a simplement agité ses cartons deux fois."

Frustrant pour le coach du KVK qui, en plus, estime que ce n'est pas la meilleure équipe qui s'est imposée, jeudi soir, au Stade des Eperons d'Or. "La petite équipe a joué au foot, la grande, non. Mais on se fait encore avoir sur penalty..."