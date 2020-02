Le groupe de Charleroi pour Zulte: avec Lazare Amani?

Un seul point d'interrogation dans le groupe du Sporting de Charleroi.

Pas de surprise dans le noyau convoqué par Karim Belhocine pour la réception de Zulte, samedi soir. Gojko Zajkov et Younes Delfi sont écartés et Cristophe Diandy est toujours le seul blessé. La seule interrogation réside dans la présence ou non de Lazare Amani qui n'était pas encore qualifié au moment où le Sporting a publié sa sélection.

Comme le révèle Sud Presse: si sa situation administrative est réglée, il sera dans le groupe, si ce n'est pas le cas Ken Nkuba pourrait y prendra place.

Le groupe, auquel il faudra ajouter Ken Nkuba ou Lazare Amani: Penneteau, Descamps, Imbrechts, Busi, Dessoleil, Núrio, Willems, Hendrickx, Ilaimaharitra, Henen, Bruno, Gholizadeh, Morioka, Tsadjout, Nicholson, Marinos, Diagne, Fall, Kayembe, Rezaei.