Bruges se sépare d'un espoir sénégalais arrivé cet été

Le marché des transferts n'est pas encore clôturé dans tous les pays, et Bruges en profite.

Bruges n'aura pas été inactif lors de ce mercato hivernal, avec les départs de Jelle Vossen et de Dion Cools. Mais alors que le marché des transferts est clôturé dans notre pays, il ne l'est pas dans tous. Et le Club en profite.

Cet été, les Blauw & Zwart avaient attiré le milieu de terrain sénégalais Ousseynou Diagne. Mais le capitaine des U20 durant la Coupe du Monde 2019 de la catégorie, n'est pas parvenu à faire ses preuves avec les Espoirs et quitte déjà la Venise du Nord une demi-saison après son arrivée.

Le jeune Diagne va tenter sa chance dans le club norvégien de Kristiansands, où il s'est engagé pour trois saisons. "J'ai hâte de jouer pour Kristiansund", confiait Diagne juste après sa signature.