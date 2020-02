Conséquences du report du match à Sclessin: un calendrier encore plus serré pour Bruges!

Six matchs en 19 jours: si le Club pensait avoir vécu la période la plus chargée de sa saison en fin d'année 2019, le report de son match contre le Standard à Sclessin change un peu la donne.

Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Brugeois, ce match repoussé à mercredi? Il y a évidemment deux manières d'aborder le problème. Les Blauw en Zwart auront eu trois journées supplémentaires pour digérer la demi-finale de Coupe de Coupe de mercredi dernier.

Mais, d'un autre côté, les matchs vont encore plus s'enchaîner en février. Le Standard, mercredi, puis Waasland-Beveren, Manchester United à domicile, Charleroi, Manchester United en déplacement et Genk: six matchs entre le 12 février et le 1er mars. Philippe Clement aura, plus que jamais, besoin de la de son banc pour approcher les six prochains défis.