Thomas Christiansen : " Pas un bon résultat"

L'entraîneur de l'Union St-Gilloise ne peut pas se satisfaire du point ramené de Virton. " C'est un mauvais résultat. On doit continuer à croire au gain de la deuxième tranche."

Il ne faut pas se voiler la face. Vu le succès d’OHL contre Lommel, le partage (0-0) ramené par l’Union Saint-Gilloise de son périlleux déplacement à Virton constitue un résultat insuffisant. Dans l’absolu et en regard des trois franches occasions échues aux Luxembourgeois - tir de Turpel (25e) sur le piquet, arrêt cinq étoiles de Kristiansen (26e) devant Couturier et frappe de Claes (46e) manquant de la plus élémentaire précision alors qu’il était en positon de conclure à la hauteur du point de penalty - et de la domination lors de la première heure, le point raflé en constitue un excellent. Le paradoxe est là. Au classement de la deuxième tranche de la Proximus League, le trio Beerschot-Virton-OHL comptabilise 17 unités pour 15 aux Unionistes - Westerlo pourrait en compter 17 en cas de victoire face à Lokeren mercredi.

« C’était un match disputé face à une équipe très bien organisée et qui a nous a posé des problèmes », avoue Thomas Christiansen. « Nous n’avons pas trouvé les solutions pour endiguer sa progression en première mi-temps. On a couru derrière le ballon et avons concédé de sacrées opportunités. » Les Luxembourgeois ne purent en tirer profit.

Le repos a permis de corriger certaines choses pour éviter de voir l’histoire repasser les plats. « Au deuxième time, on a réussi à bloquer Virton. Nous avons davantage eu la possession du ballon et nous nous sommes crée quelques (timides) possibilités. C’était pas suffisant pour ravir la totalité de l’enjeu. 0-0 est un mauvais résultat. Remporter la tranche sera difficile mais tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir. » Roulers, OHL et Westerlo sont les prochains adversaires - le match rejoué (panne d’éclairage) à OHL comptera pour du beurre mardi.