Doku, le diamant anderlechtois qui doit être encore poli, mais qui pourrait valoir une fortune !

Le nouveau prodige d'Anderlecht a mis la misère à Alessio Castro-Montes et Milad Mohammadi vendredi à Gand. Habituellement, ils prennent le dessus sur leurs assaillants, mais Doku les a mis souvent dans le vent. L'ailier de 17 ans fait les progrès que l'on attend de lui.

Doku est une véritable pépite et Frank Vercauteren et Vincent Kompany le savent. Le jeune ailier doit encore travailler son efficacité, mais il est actuellement l'un des jeunes joueurs les plus intéressants des Mauves. Il a pour l'instant marqué deux buts et distillé deux assists cette saison.

Progression

Il possède une vitesse incroyable. Au fil des années, il s'est amélioré avec une meilleure utilisation de son corps et une technique plus aboutie. Il peut se montrer décisif et faire basculer une rencontre. Doku est le grand joyau de Neerpede, encore plus que Sambi Lokonga ou Yari Verschaeren. Lorsque Marc Coucke a repris Anderlecht, le directeur des jeunes, Jean Kindermans, lui a immédiatement parlé de la fusée Doku.

À 17 ans, Doku a déjà beaucoup de caractère et sait où il veut aller. S'il continue de progresser, il sera également très difficile pour Anderlecht de pouvoir le conserver. Surtout quand il commence à marquer et à distiller des passes décisives.

Les cadors européens le suivent déjà depuis quelques années et attendent son éclosion pour mettre enfin le grappin dessus.. En un an, sa valeur a été multipliée par six, passant de 1 à 6 millions d'euros. Nul doute qu'Anderlecht empochera un beau montant pour son ailier, mais le club bruxellois compte également dessus pour participer aux playoffs 1 avant de retrouver son lustre d'antan.