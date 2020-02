Simon Mignolet : "Prendre un point au Standard de Liège est toujours une bonne chose"

Un déplacement à Sclessin n'est jamais évident et le Club de Bruges le sait parfaitement. Le leader actuel du championnat n'est pas parvenu à prendre la mesure du Standard ce mercredi soir (0-0).

"Nous savions que ce match serait intense et ponctué de nombreux duels. Nous étions meilleurs en première période mais nous n'avons pas eu de grosses occasions pour autant. Le Standard a bien préparé le match et tu sais que Michel Preud'homme met toujours en place une bonne organisation", explique Simon Mignolet avant d'évoquer la seconde période. "Sans être plus dangereux, le Standard a effectué une meilleure deuxième mi-temps. Le match nul est mérité. Prendre un point au Standard de Liège est toujours une bonne chose", souligne le Diable Rouge.

Le portier brugeois peut en tout cas se targuer d'enregistrer une nouvelle clean sheet. "Une bonne défense et nous donnons peu d'occasions. Nous possédons une belle stabilité à l'arrière. Il faut conserver cette force jusqu'à la fin de la saison. Dans les moments plus compliqués et dans des stades chauds comme celui de Sclessin, nous parvenons à garder notre sérénité. C'est une très bonne chose", a conclu Simon Mignolet.