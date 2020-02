Arnaut Danjuma (ex-Bruges) annonce son retour avant la fin de saison

Éloigné des terrains depuis le 7 décembre dernier, l'ancien joueur du FC Bruges, Arnaut Danjuma se dit confiant quant à son retour cette saison.

Interrogé sur sa convalescence et l'évolution de sa rééducation par le site officiel de son club, Arnaut Danjuma s'est montré optimiste quant à son retour sur les terrains. En effet, à une question lui demandant s'il s'attendait à rejouer avant la fin de saison, le joueur de 23 ans a répondu : "Oui, certainement, à 100 %. Il n'y a aucun doute à ce sujet".

Cependant, l'attaquant néerlandais a tout de même tempérer ses propos en précisant : "Je ne peux pas donner de date précise pour mon retour car nous en discutons encore et nous devons aussi garder à l'esprit le déroulement de la rééducation. Mais jusqu'à présent, c'était génial. Il n'y a eu aucun problème et tout avance assez rapidement, donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps". Pour rappel, le joueur avait quitté le FC Bruges l'été dernier pour rallier la Premier League et Bournemouth contre 18 millions d'euros.