Doku et Amuzu approchés par une autre sélection nationale que la Belgique !

Les jeunes internationaux Espoirs du RSC Anderlecht pourraient opter pour une autre sélection que les Diables Rouges : tous deux ont des racines au Ghana.

La Dernière Heure nous apprend cette semaine que le nouveau sélectionneur du Ghana, Charles Akonnor, a rendu visite à trois internationaux ghanéens potentiels du RSC Anderlecht : Derrick Luckassen, Jérémy Doku et Francis Amuzu. Luckassen, 24 ans, compte plusieurs sélections avec les Espoirs des Pays-Bas ; Amuzu et Doku sont tous deux internationaux Espoirs belges.

On imagine difficilement Jérémy Doku, 17 ans et considéré comme l'un des plus grands talents du football belge, opter pour le Ghana à l'heure actuelle. Né à Anvers, il n'a pas de réels liens avec ce pays. Francis Amuzu, cependant, est né à Accra et est arrivé très jeune en Europe. Il est cependant un international espoir confirmé, qui a pris part à l'Euro U21 en 2019. Le choix pourrait être plus rapide en ce qui concerne Derrick Luckassen, déjà plus âgé et probablement loin de la sélection néerlandaise.