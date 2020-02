Philippe Clement fustige la pelouse du Standard : "Un terrain de quatrième provinciale"

Le Standard de Liège et le Club de Bruges se sont quittés dos à dos ce mercredi soir (0-0). Un match plein d'intensité où la tension était surtout palpable en seconde période.

Philippe Clement n'était pas mécontent du point pris à Sclessin mais il a surtout critiqué l'état de la pelouse. "Nous pouvions espérer plus ce soir. Nous avons dominé et nous avions la possession mais les circonstances étaient difficiles quand vous jouez sur un terrain de quatrième provinciale. Que ce soit pour nous ou pour les joueurs du Standard. Nous l’avons surtout ressenti en deuxième mi-temps. Les duels ressemblaient plus à du rugby qu’à du football. Puis vers la fin, nous avons recommencé à jouer un bon football malgré les conditions", a expliqué le coach des Brugeois avant d'avouer la domination du Standard en deuxième période.

"Après la pause, mon équipe a oublié de jouer au football avec toutes ces pertes de balle et ces erreurs, mais je veux retenir le positif. Une clean sheet à nouveau et un bon point pris au Standard. Il faut parfois se contenter d'un partage. En termes d'effort et de qualité dans ces circonstances, je ne peux pas blâmer mon équipe. Il ne faut opas oublier qu'elle n'a perdu qu'une seule fois en championnat jusqu'à maintenant", a conclu Philippe Clement.