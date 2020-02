Mignolet prévient Manchester United : "On peut faire mal à n'importe quelle équipe"

Simon Mignolet va se rappeler au souvenir de l'Angleterre la semaine prochaine : les Blauw & Zwart reçoivent Manchester United. L'ex-gardien de Liverpool s'est exprimé dans la presse anglaise sur ces retrouvailles.

En tant qu'ancien gardien de but de Liverpool, l'attention sera évidemment sur Simon Mignolet jeudi prochain en seizièmes de finale de l'Europa League et il le sait. "Il y aura évidemment beaucoup de choses qui seront écrites à ce sujet. On parlera beaucoup de mon retour en Angleterre. Mais je dois juste faire mon job", relativise Mignolet dans une interview accordée au Mirror.

"Ce n'est pas moi qui vais éliminer Manchester United seul. Je ne peux que les empêcher de marquer. Espérons qu'un autre joueur soit le héros, ça voudra dire que nous avons marqué un but plutôt que de défendre tout le match", plaisante le portier du FC Bruges.

ManU est prévenu

Mignolet a également rappelé que le Club n'en était pas à son coup d'essai cette saison en matière de grands matchs : "Nous avons fait match nul à Madrid, nous aurions dû gagner à Paris où nous manquons un penalty et nous avons été chercher le point du nul au Galatasaray pour nous hisser en Europa League", énumère-t-il.

"Nous avons des joueurs capables de faire mal à n'importe quelle équipe, un groupe uni avec une mentalité de vainqueurs. Mais nous avons également une équipe jeune, avec peu d'expérience du haut niveau", nuance le Diable Rouge. "Espérons que nous pouvons réussir une belle performance à domicile afin de créer la surrpise, car United vient ici en premier et encaisser un but chez nous rendrait les choses plus difficiles".