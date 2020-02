Le coup de pouce d'Anderlecht à Genk: "Il n'y a rien qui cloche dans son jeu"

Quatre points d'avance et cinq rencontres à jouer: les champions en titre ont repris des couleurs dans la lutte aux playoffs 1 et l'arrivée de Thomas Didillon n'y est pas étrangère.

Sans aucun doute, Thomas Didillon apporte son expérience au Racing Genk. "Il a déjà réalisé quelques arrêts importants depuis son arrivée", note Gert Verheyen pour Het Nieuwsblad. "Il apporte de la sérénité à Genk. Et il prouve qu'il est un excellent gardien. Il n'y a rien qui cloche chez lui. Pas même son jeu au pied."

Un atout non-négligeable pour Genk dans la course aux playoffs 1. "Certainement, mais Anderlecht, vu son calendrier, peut également y croire", assure l'ancien Brugeois. Mais Gert Verheyen émet tout de même une réserve pour les Mauves. "Depuis le début de l'année, Anderlecht n'a inscrit qu'une seule fois plus d'un but. Et quand tu marques aussi peu, le risque est grand de perdre des points."