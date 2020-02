L'Antwerp commence la vente des précieux sésames, non sans certaines restrictions

Au grand désarroi des autorités, le Club de Bruges et l'Antwerp - deux clubs rivaux pouvant compter sur une grande base de supporters - s'affronteront en finale de la Coupe de Belgique le dimanche 22 mars à 14h30.

Finalement, un horaire un peu plus classique a fini par être choisi, malgré les demandes sécuritaires du bourgmestre de la Ville de Bruxelles. En plus d'un contrôle renforcé décidé par les organisateurs, l'Antwerp a également pris ses précautions. Le club a débuté la vente des précieux tickets ce jeudi matin.

Seuls les supporters anversois enregistrés dans un club de supporters pourront obtenir des places. Dans un deuxième temps, le Great Old mettra en vente des tickets pour ses abonnés non membres d'un club de supporters. L'objectif est évidemment de récompenser les supporters les plus fidèles, mais également de garder un oeil sur les supporters qui seront donc tous "fichés". Bien sûr, devenir membre d'un club dès à présent est inutile ; il faut l'être depuis janvier minimum pour espérer obtenir une place.

Les supporters de l'Antwerp qui n'auront pas su obtenir le précieux sésame pourront tout de même suivre le match sur écran géant. Le club organisera en effet un événement sur le parking 2, situé devant la tribune 1.