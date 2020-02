Thomas Didillon: "Anderlecht? J'aurais aimé que ça se passe autrement"

Rapidement relégué au deuxième rang en début de saison, le Français n'a pourtant pas de rancoeur envers le Sporting.

Pourtant, il ne cache pas qu'il a vécu un début de saison compliqué. "Evidemment, j'aurais aimé que ça se passe autrement", explique-t-il au Laatste Nieuws. "L'été dernier, je pouvais aller dans un club du top en France, mais j'ai choisi de rester à Anderlecht. Et c'est un coup dur d'être sacrifié après seulement une journée de championnat. Mais c'est la vie d'un footballeur."

Mais le Français l'affirme, il n'a pas la moindre rancune envers Vincent Kompany. "Il fait les choix qu'il juge bons pour l'équipe. Je pense que je méritais plus de crédit parce que j'avais fait une bonne saison. Mais il y a toujours eu un dialogue et j'ai apprécié cela." En attendant, Thomas Didillon a retrouvé de la sérénité et du temps de jeu à Genk et il compte bien en profiter.