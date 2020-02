Nouvelle blessure au Barca, à deux jours de la Ligue des Champions

Leur arrière droit, Sergi Roberto, ne sera en effet pas du déplacement. L'Espagnol de 28 ans avait disputé 22 des 25 rencontres de Liga. C'est donc un nouveau coup dur pour les Catalans, qui ne peuvent toujours pas compter sur Suarez et Dembélé, blessés de longue date.

