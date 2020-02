Saviour Godwin : "Nous avons les qualités pour gagner chez eux"

Saviour Godwin porte bien son (pré)nom de sauveur. Le Nigérian faisait office de joker de luxe face à Lokeren avec ses deux buts.

Monté au jeu, l'attaquant s'est illustré avec un doublé, même si Roulers repart finalement avec un points : "Je pense que nous méritions la victoire car nous avons mieux joué. Nous avons eu plusieurs occasions franches, nous devions marquer plus de buts. C'était un peu compliqué en première période, ils étaient solides et nous causaient des soucis. Mais nous avons bien discuté à la pause avec le coach et nous avons rectifié le tir", analysait Godwin après le match, auprès de Proximus Sports.

Joker de luxe, Godwin est monté au jeu en seconde période et a aidé son équipe à éviter le pire en inscrivant ses 6e et 7e buts de la saison : "Je considère chaque match comme une finale, et donne à chaque fois tout ce que j'ai pour aider l'équipe et montrer mes qualités pour aider le club à rester en D1B."

Roulers lutte pour sa survie en D1B. Les hommes de coach Gamel ont certes fait mieux qu'en début de saison, mais ils n'ont toujours pas gagné le moindre match en neuf rencontres consécutives : "Nous allons suivre de près le match de demain entre le Beerschot et Lommel. S'il perdent, nous aurons un avantage avant notre déplacement à Lommel. Je pense que nous avons les qualités et la capacité pour gagner chez eux."