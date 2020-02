Serie A : Des matchs de ce dimanche reportés à cause du ... coronavirus

Trois rencontres sont concernées par ce report.

C'est l'annonce qui a été effectuée par le ministre du Sport Vincenzo Spadafora. Tous les événements sportifs prévus ce dimanche en Lombardie et en Vénétie ont été suspendus par le Conseil des ministres italiens ce samedi ce soir ?

La cause ? Les nombreux cas de coronavirus qui ont été détectés dans la région. Pas moins de 50 cas de coronavirus et deux décès ont obligé les autorités italiennes à décréter un état de semi-confinement dans une dizaine de villes du nord.

Les rencontres entre Atalanta-Sassuolo, Hellas Verone-Cagliari et Inter-Sampdoria sont reportées à une date ultérieure. Il ne sera donc pas possible de voir Castagne, Nainggolan et Romélu Lukaku en action ce dimanche.