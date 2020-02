Sven Kums en admiration devant l'un de ses coéquipiers: "C'est un phénomène !"

La Gantoise n'arrête pas d'enchaîner et reste à la poursuite du Club de Bruges au classement. Les Buffalos trouvent facilement le chemin des buts, d'ailleurs le meilleur buteur de Pro League est un Gantois désormais.

Sven Kums était satisfait de la performance de La Gantoise après la large victoire contre Saint-Trond (4-1). "Pour nous, c'est une préparation idéale pour le match de jeudi contre l'AS Roma. Nous avions convenu de débuter immédiatement la rencontre face à Saint-Trond, une équipe qui veut jouer au football. Ils sont venus ici pour jouer librement et nous en avons profité de manière optimale", a souligné Kums.

Et puis il y avait Jonathan David. Le Canadien a vu triple contre les Canaris. "Eh bien, Jonathan, c'est un phénomène! Si tu regardes comment il marque ce troisième but: juste extraordinaire. Il reste toujours calme. S'il a parlé du Taureau d'or? Non, il n'est pas comme ça. C'est un garçon introverti, très modeste aussi ", conclut Kums.