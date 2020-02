Wouter Vrancken évoque le jeune prodige Aster Vranckx

Avec sa brillante performance contre Anderlecht, Aster Vranckx s'est placé sur la carte du football belge à l'âge de dix-sept ans. Une semaine plus tard, Vranckx a été mis de côté après une heure.

Après le match contre Anderlecht, Vranckx a reçu des tonnes de compliments et de prédictions folles sur sa carrière. Son entraîneur plaide pour la prudence. "Les jeunes joueurs comme Aster connaissent aussi parfois des creux. Nous devons accepter cela et ils doivent l'accepter eux-mêmes. Une carrière, ce sont des hauts et des bas", explique Wouter Vrancken.

Apprenez à doser

Bien sûr, ils ne veulent pas non plus le brûler à Malines. Vrancken a pensé qu'il suffisait de jouer au football pendant une heure contre Waasland-Beveren. "Aster est quelqu'un qui doit encore apprendre à doser. Il se donne toujours à 200%. Parfois, il faut le protéger contre lui-même, c'est pourquoi je l'ai fait sortir."

Est-ce là son principal travail, les efforts de dosage? "C'est un point de travail, mais aussi un plus. Je préfère avoir quelqu'un que je dois ralentir que quelqu'un que je dois encourager à faire plus. Si je demande de faire un exercice à l'entraînement ou un échauffement, il fera cet échauffement à fond. Parfois, vous devez lui dire: calme-toi. C'est aussi sa plus grande qualité et c'est un joueur qui est complet."