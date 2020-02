Au tour des supporters d'OHL de se rendre par dizaines à Leicester

Les supporters des Foxes s'étaient rendus il y a quelques semaines à Louvain pour assister à la rencontre entre OHL et Lommel. Au tour des Louvanistes de leur rendre la pareille.

Ils seront 45 à se rendre à Leicester. Il faut dire que les supporters belges auront certainement plus de chance que leurs homologues anglais. Et ce, pour deux raisons, au moins. Ils pourront assister au match de Premier League entre Leicester et Brighton le 22 mars prochain, certainement plus prisé que celui entre OHL et Lommel.

Qui plus est, le club leur organise le voyage. Ce n’est donc pas pour rien que cette opposition fut choisie ; les Louvanistes pourront revoir un de leur ancien joueur ; un certain Leandro Trossard, qui avait porté les couleurs louvanistes entre 2015 et 2016.

Cela dit, la petite centaine de Foxes qui avait fait le déplacement en début d’année avait plus qu’apprécié leur visite. Pour rappel, les deux clubs ont une solide amitié du simple fait qu’ils ont le même propriétaire, le fils d’un richissime thaïlandais décédé dans un crash d’hélicoptère.