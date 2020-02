Bernd Hollerbach est de retour à Mouscron!

Bonne nouvelle du côté de l'Excel: le coach, absent et malade depuis fin décembre est de retour au Canonnier.

L'Excel Mouscron confirme l'information dans un communiqué: Benrd Hollerbach, touché par une pneumonie ces derniers mois, a fait son retour à Mouscron. Le coach allemand, qui n'a plus officié depuis a réception de Charleroi le 21 décembre dernier, va donc pouvoir reprendre sa place sur le banc mouscronnois. Il reprendra d'ailleurs les commandes l'entraînement dès mercredi.

Et Bernd Hollerbach est évidemment ravi de retrouver son club et son noyau: "Je me réjouis de pouvoir reprendre du service. Je suis à nouveau en pleine possession de mes moyens et je peux reprendre mon job d’entraîneur principal au sein du Royal Excel Mouscron à 100%", s'enthousiasme l'Allemand, qui remercie également Rudi Vata et Philippe Saint-Jean, qui ont assuré l'intérim en son absence.