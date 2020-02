Deux retours dans l'effectif mancunien pour affronter Bruges

Que les supporters du Club de Bruges se rassurent, Paul Pogba et Marcus Rashford seront toujours absents. En revanche, les Mancuniens annoncent sur leur site officiel le retour de Mason Greenwood et Sctott McTominay.

Le jeune attaquant de 18 ans était malade lors du match au Jan Breydel. Il est à présent complètement remis et, il l'a prouvé ce week-end en inscrivant un joli but dès sa montée au jeu. L'Anglais est un jeune homme de Coupe d'Europe ; il en a déjà planté quatre en cinq matchs d'Europa League.

Autre revenant par rapport au match aller : le milieu de terrain écossais McTominay. Une blessure au genou l'avait écarté sept matchs durant des terrains. Mais le voilà bel et bien de retour.

Find out which Reds are at Ole's disposal for our #UEL round-of-32 second leg 👇#MUFC