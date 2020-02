Jess Thorup est résolu : "Peu importe comment, tant que nous nous qualifions"

La Gantoise s'apprête à jouer un match de prestige face à la Roma, avec pour objectif de prolonger la belle aventure en Coupe d'Europe. Un challenge difficile, mais les Buffalos se sont montrés efficaces à domicile cette saison.

On retrouvait Sven Kums aux côtés de Jess Thorup lors de la conférence de presse des Gantois. Le coach a débuté en parlant du match aller : "Si vous m'aviez prédit il y a quelques mois que nous jouerions le match retour face à une telle équipe, avec seulement 1-0 à l'aller, j'aurais signé sans hésiter. Maos nous avons été déçus par la défaite, car nous sentions tous que quelque chose était jouable. Nous sommes ambitieux et nous nous fixons des objectifs élevés", confiait-il, dans des propos partagés sur le site du club.

Cette semaine, Jess Thorup n'a pensé qu'à une chose : la qualification. "Pour être honnête, je ne travaille que sur ça. Jour et nuit, elle me hante. Je me fiche de savoir comment nous le réaliserons demain. Même si on le force avec des tirs au but. La façon dont nous le faisons n'a pas d'importance cette fois-ci. Tant que nous nous qualifions."

Thorup analyse : "Nous devrons marquer mais il faudra, avant tout, se montrer patients et ne rien forcer. Jouer offensif est marqué dans notre ADN, mais face à une équipe de cette qualité il faudra bien rester concentré sur la défense. À Rome, nous avons vu qu'une demi-occasion leur suffit."

Enfin, le petit plus pour Gand résidera peut-être dans les mains de ses supporters : "Nos supporters peuvent faire la différence. Ils sont présents à chaque match et nous poussent à aller de l'avant. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser quelque chose ensemble."