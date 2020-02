Le Barca reste serein : "Malgré les blessures, on peut encore gagner la Ligue des Champions"

En interview d'après match, Quique Setién était relativement satisfait du partage des Blaugrana à Naples (1-1).

Un résultat qu’il estime juste, au vu du match, mais aussi intéressant en vue du retour au Camp Nou. Pour Marca, il explique : « Je ne suis pas d’accord avec ce qu’il se dit. C’était une rencontre compliquée contre un rival qui a bien joué. Ils étaient solides en défense et, en première période, ont converti leur unique occasion ».

Le coach espagnol est confiant pour le match retour : « A la maison, on aura plus d’opportunités. Naples a très bien défendu, mais ce sera difficile pour eux de refaire cette performance au Camp Nou ».

Setién estime encore être un favori pour la victoire finale. L’adepte du jeu de Cruyff a indiqué qu’il voulait que soit inscrit sur sa tombe « Vainqueur de la Ligue des Champions ». Ce mardi soir, il ne perdait pas espoir : « Malgré toutes ces blessures, on peut encore la gagner. On a perdu des joueurs importants, mais on en récupère deux : Jordi Alba et Sergi Roberto ».