Europa League: deux Diables qualifiés pour les huitièmes de finale!

En attendant les résultats de la deuxième partie de soirée, deux Belges ont déjà validé leur ticket pour le tour suivant.

Sans problème pour Dendoncker

C'était déjà presque fait pour Wolverhamtpon et Leander Dendoncker qui avait étrillé l'Espagnol à l'aller. Et si les Catalans ont pris leur revanche, grâce à un triplé de Jonathan Calleri, Traoré et Doherty ont inscrit les buts qui permettent aux Wolves de tranquillement se qualifier pour les huitièmes de finale.

Wolfsburg a fait le job

C'était beaucoup moins évident pour Koen Casteels et Wolfsbrug qui s'étaient imposés dans la douleur contre Malmö à l'aller (2-1). Avec le portier belge entre les perches, les Allemands n'ont laissé aucune chance au Suédois. Brekalo, Gherard et Victor ont inscrit leurs noms au marquoir, Wolfsburf file également en huitième de finale.

Le FC Bâle, le Bayer Leverkusen et lel LASK Linz sont les trois autres qualifiés de ce début de soirée. Porto et l'APOEL Nicosie prennent, en revanche, la porte de sortie.