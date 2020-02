La Gantoise quitte l'Europa League avec les honneurs!

Comme la semaine dernière au Stadio Olimpico, la Gantoise a donné du fil à retordre à la Roma. Mais les Giallorossi ont inscrit le petit but en déplacement qui suffit à leur bonheur: la Gantoise quitte la scène européenne la tête haute.

Une partie qui avait commencé par un gros coup de froid sur la Ghelamco Arena. Après moins de deux minutes de jeu, Alexander Kolarov décochait une frappe puissante qui allait frapper le poteau gauche de Thomas Kaminski.

Joie de courte durée

Pris à froid, les Gantois ont pourtant directement réagi et pris le match en mains. Dans une ambiance des grands soirs, Bezus armait le premier tir cadré après sept minutes de jeu, mais n’inquiétait pas Pau Lopez. Et c’est aux alentours de la demi-heure que la domination gantoise a fini par porter ses fruits.

Sur un caviar de Roman Bezus, Jonathan David plaçait un joli plat du pied pour lancer les Gantois sur le chemin de l’exploit. Joie de très courte durée pourtant: quelques minutes plus tard, Justin Kluivert profitait d’un placement douteux de la charnière centrale gantoise pour filer au but et refroidir sérieusement la Ghelamco Arena.

La Gantoise a tenté, mais ça n'a pas fonctionné

Condamnés à inscrire au moins deux buts après le repos, les Buffalos ont continué à pousser et aurait pu inscrire le but de l’espoir à l’heure de jeu, via une belle reprise de Vadis, mais c’est passé à côté. Et plus les minutes se sont égrainées, plus les Buffalos semblaient résignés.

Comme à l’aller, il aura manqué de l’efficacité La Gantoise pour espérer faire tomber la Roma. Une triste fin pour très beau parcours: en une semaine, les Buffalos ont fait plus que tenir tête à la Roma, mais ce sont bien les Italiens, plus réalistes, qui verront les huitièmes de finale.