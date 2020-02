Football moins attractif au Club de Bruges ? Clement s'exprime et ne panique pas pour le titre

Le Club de Bruges devra se passer de Ruud Vormer pendant quelques semaines encore et en 2020, le Club semble avoir plus difficile dans le jeu. Et pourtant, Philippe Clement n'est pas inquiet. Pourquoi ? Voici les réponses.

Pour commencer : le Club de Bruges continue de marquer des points. "La qualité était peut-être moindre, mais nous continuons à gagner. Il est important de gagner ces matchs moins importants pour rester fort mentalement", déclare Philippe Clement à ce sujet. Le Club de Bruges n'a pas perdu après le Nouvel An et en sept matchs, il a obtenu un score global satisfaisant de 15 sur 21. Un bilan qui les place toujours en tête du championnat étant donné la difficulté de certains adversaires. Record de points ? Avec 64 points, les blauw en zwart sont toujours en course avant les trois dernières journées de la phase classique pour éventuellement battre le record de points à l'issue des 30 journées depuis le début des Playoffs. Les résultats sont donc toujours bons, même si le jeu est un peu moins bon. Le jeu va-t-il s'améliorer ? Philippe Clement en est convaincu. "Beaucoup d'équipes nous rendent la tâche difficile et installent un mur, ce qui nous laisse moins de place pour jouer au foot et trouver les espaces." D'autres équipes vont devoir attaquer pour nous rattraper. "Mais les autres équipes devront commencer à attaquer si elles veulent nous dépasser et gagner des matches contre nous", a déclaré le tacticien brugeois. Tant que les Blauw en Zwart restent en pole position, c'est aux autres équipes de faire le forcing. Cela fait toujours du Club de Bruges le grand favori pour remporter le titre, même s'il y a certainement un concurrent avec Gand qui n'est pas loin. Les hommes de Jess Thorup sont en forme et actuellement, ils ont récolté 16 points sur 18 en 2020.