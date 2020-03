Olivier Verdon satisfait : "On digère mieux la défaite à Anderlecht"

C'est fait, Eupen a assuré son maintien après sa victoire contre Mouscron ce samedi soir (2-1) lors de la 28ème journée de la Jupiler Pro League.

Eupen est parvenu à se maintenir en D1A. "Quel soulagement. On savait que si on gagnait, c'était plié. Du coup, on a bien préparé la rencontre et on s'impose logiquement au vu de la rencontre malgré une belle équipe de Mouscron", explique Olivier Verdon à l'issue de la rencontre.

Les Pandas n'étaient pas tendus avant la rencontre. "On n'était pas stressés, il faut jouer de façon libérée. Pas mettre non plus le frein à main et mais y aller. La défaite à Anderlecht a-t-elle laissé des traces ? On la digère mieux maintenant qu'on est sauvés et qu'on a pris les trois points. Il faut apprendre des derniers matchs, tirer des leçons. Une bonne réaction ce samedi soir, on était soudés et positifs", confie le Français.

Malgré un début de saison compliqué, le club germanophone a assuré son maintien. "Les débuts étaient difficiles, nouvelle équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs. Il a fallu beaucoup travailler. Il faut continuer, il nous reste deux matchs avant la fin de la phase classique. Les playoffs 2 ? Envie de gagner le maximum de matchs et terminer le plus haut possible au classement", a conclu Olivier Verdon.